В МЧС рассказали о выжившем в крушении Ми-8 мужчине, который отказался уезжать с Камчатки

Психологи МЧС рассказали о работе с выжившим в крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере, который отказывается уезжать с места происшествия до тех пор, пока не будут подняты тела его родственников, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег», — рассказали в региональном главке МЧС.

Спасатели уточнили, что с момента трагедии колл-центр психологической помощи принял свыше 400 звонков. В большинстве случаев звонившие просили рассказать о судьбах пострадавших и погибших, а также о том, что МЧС делает для вызволения из под воды тел пассажиров.

Ранее на Камчатке спасатели подняли со дна тело шестой жертвы авиакатастрофы.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.