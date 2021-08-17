Калифорнийские пожарные нашли одинокого медвежонка в сгоревшем лесу

Американские пожарные следят за медвежонком, который, вероятно, потерял мать в крупном лесном пожаре на Севере Калифорнии. Об этом сообщает радиоcтанция NPR.

«Обычно, когда вы видите их с матерью-медведицей, они остаются с матерью-медведицей и убегают. Этот медведь так не сделал, поэтому мы думаем, что медведь осиротел в результате пожара», — рассказал пожарный Джонни Мэйси.

Медвежонок бродит один вдоль покрытой пеплом горной дороги недалеко от поселения Тейлорсвилл. Детеныш прячется от пожарных за покрытыми огнезащитными химикатами кустами.

По словам Мейси, он и его коллеги наблюдали за медвежонком в течение нескольких дней и не заметили маму-медведицу. Команда зоозащитников собирается эвакуировать измученное животное из места, которое огонь превратил в пустыню.

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