Минимум пять человек погибли в аэропорту Кабула

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда толпа прорвалась к взлетно-посадочной полосе, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Один из источников агентства рассказал, что пять тел погрузили в машину. При этом другой свидетель рассказал, что неясно, были ли жертвы убиты в результате выстрелов американских военных или погибли в давке. Официальных комментариев о произошедшем на данный момент нет.

Ранее американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации из Афганистана в аэропорту Кабула, открыли предупредительный огонь, когда большая толпа прорвалась на летное поле.

Впоследствии СМИ сообщили, что после стрельбы погибли несколько человек.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

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