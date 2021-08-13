Ространснадзор проверит перевозчика после ЧП с автобусом в Воронеже

Ространснадзор организует внеплановую проверку перевозчика «АТП-1» в связи со взрывом маршрутного автобуса в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО «АТП-1» по факту взрыва в автобусе, который произошел 12 августа в Воронеже», — уточняют на портале надзорного ведомства.

Также была сформирована комиссия, которая установит обстоятельства инцидента в центре города. На месте ЧП работает заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.

Взрыв в автобусе ПАЗ раздался в четверг, 12 августа, в Воронеже на улице Кольцовской. В результате инцидента пострадали 19 человек, двое позднее скончались. Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса.