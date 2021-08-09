Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет

Каждый пятый россиянин (20%) рассчитывает завершить свою карьеру до 55 лет, работать до 60 лет намерены 22% граждан (среди них 17% мужчин и 28% женщин). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса Работа.ру и СберНПФ.

Отмечается, что при этом 50% россиян планирует перестать работать только после официального выхода на пенсию. 26% респондентов хотят заниматься карьерой до 60–65 лет (31% мужчин и 21% женщин). Каждый десятый гражданин рассчитывает выйти на пенсию после 65 лет, а еще 22% опрошенных — после 70 лет.

27% респондентов считает, что смогут завершить трудовую деятельность до официального выхода на пенсию. 18% опрошенных признались, что завершить карьеру им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. У 7% граждан есть дополнительные источники дохода, у 2% участников опроса рассказали, что смогут обеспечить себя на пенсии с помощью личных накоплений.

При этом 47% россиян заявили, что вовсе не готовятся к выходу на пенсию.

В исследовании участвовали свыше 5,6 тысячи пользователей Работа.ру из всех регионов России.

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