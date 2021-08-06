В Москве в четверг ожидается до +22°С и дождь с грозой

Синоптики пообещали, что в Москве в пятницу, 6 августа, будет до +22°С. В столице будет облачно, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Будет дуть восточный ветер с переходом на юго-восточный 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вода в реках центра Европейской России останется теплой даже после Ильина дня (2 августа) из-за теплых ночей. Считается, что после этого дня вода в водоемах становится холодной для купания.