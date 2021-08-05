МИД РФ: среди находящихся в Литве мигрантов могут быть граждане России

Среди находящихся в Литве нелегальных мигрантов могут быть граждане России, информация проверяется. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, передает ТАСС.

«Возвращение российских граждан на родину должно осуществляться в строгом соответствии с документом, который уже имеется, а это соглашение между Российской Федерацией и европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года», — сказал дипломат, комментируя информацию, которую ранее привел замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас.

С начала 2021 года границе Литвы и Белоруссии задержаны 4 110 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше по сравнению с 2020 годом.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу. Глава государства тогда подчеркнул, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что в числе нелегальных мигрантов, которые пересекают белорусско-литовскую границу, есть россияне. По его словам, Литва продолжает переговоры с Россией по возвращению людей обратно.