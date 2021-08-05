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Исследовательский центр предупредил о возможной эскалации насилия в ЮАР

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Захлестнувшие Южную Африку массовые беспорядки продолжатся, если правительство страны немедленно не начнет проводить структурные экономические реформы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центра анализа рисков, южноафриканского исследовательского института.

Исследовательский центр предупредил о вероятном продолжении волнений в ЮАР, в которых в июле уже погибли более 300 человек. Недовольство населения вызвано сильнейшим социальным неравенством и стагнацией экономики.

Так, с 2011 года рост ВВП составил не более 3%, а уровень экономики достигнет допандемийного уровня скорее всего не раньше 2023 года. Уровень безработицы в стране составляет почти 33% и является одним из самых высоких в мире.

Согласно отчету центра, правящая с 1994 года партия Африканский национальный конгресс не справляется с осуществлением реформ и разгоном южноафриканской экономики. Со времен падения режима апартеида, правительство АНК принимало пять проектов структурных бизнес-реформ, однако существенная часть из них была заблокирована лоббистскими группами и длительным политическим застоем. Например, предложенный в 2019 году, но обнародованный президентом лишь в октябре 2020 план реформ почти не начал осуществляться.

Беспорядки вспыхнули из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

В июле российское посольство в ЮАР призвало граждан России в связи с обострением социально-политической обстановки в республике по возможности не покидать свои дома.

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