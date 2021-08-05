Исследовательский центр предупредил о возможной эскалации насилия в ЮАР

Захлестнувшие Южную Африку массовые беспорядки продолжатся, если правительство страны немедленно не начнет проводить структурные экономические реформы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центра анализа рисков, южноафриканского исследовательского института.

Исследовательский центр предупредил о вероятном продолжении волнений в ЮАР, в которых в июле уже погибли более 300 человек. Недовольство населения вызвано сильнейшим социальным неравенством и стагнацией экономики.

Так, с 2011 года рост ВВП составил не более 3%, а уровень экономики достигнет допандемийного уровня скорее всего не раньше 2023 года. Уровень безработицы в стране составляет почти 33% и является одним из самых высоких в мире.

Согласно отчету центра, правящая с 1994 года партия Африканский национальный конгресс не справляется с осуществлением реформ и разгоном южноафриканской экономики. Со времен падения режима апартеида, правительство АНК принимало пять проектов структурных бизнес-реформ, однако существенная часть из них была заблокирована лоббистскими группами и длительным политическим застоем. Например, предложенный в 2019 году, но обнародованный президентом лишь в октябре 2020 план реформ почти не начал осуществляться.

Беспорядки вспыхнули из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

В июле российское посольство в ЮАР призвало граждан России в связи с обострением социально-политической обстановки в республике по возможности не покидать свои дома.