Платформа Reddit заблокировала антифеминистское мужское сообщество

Крупный форум Reddit заблокировал сообщество радикалов-антифеминистов «Mужчины, идущие своим путем» (MGTOW) в связи с нарушениями правил платформы о разжигании насилия и ненависти, сообщает Daily dot со ссылкой на представителя форума.

Участники сообщества придерживались идеологии «мужского сепаратизма», в основе которого стоит идея о том, что мужчинам следует максимально дистанцироваться от женщин и общества, на которое они влияют, не жениться и заниматься саморазвитием. Согласно отчету Массачусетского исследовательского института от января 2020 года, сообщество связано с неединичными инцидентами онлайн-харассмента и применения насилия в реальной жизни.

Сообщество MGTOW относится к более крупному движению «маносферы», которое в своей основе ставит борьбу с феминистскими тенденциями в обществе.

В августе 2020 года у движения было более 33000 сторонников. «Газета.Ru» ранее подробно писала об этом движении.