Расчленившая мужа женщина попросила детей помочь избавиться от тела

34-летнюю женщину из штата Индиана, США, обвиняют в преднамеренном убийстве мужа и расчленении его тела. Об этом сообщает New York Times.

По данным полицейских, Фессалоника Ален застрелила своего мужа Рэнди, расчленила его с помощью топора и попросила помочь двух своих детей-подростков перевезти тело, чтобы сжечь.

«Дети заявили, что мама планировала отвезти машину и тело в Саут-Бенд и поджечь», - сообщили в полиции.

Представители правоохранительных органов задержали подозреваемую на стоянке магазина.

По версии следствия, женщина выстрелила в мужа несколько раз на почве семейной ссоры. Ночью она разбудила подростков и попросила помочь дотащить тело до машины, но оно оказалось слишком тяжелым.

На следующий день Фессалоника повторила просьбу о помощи. Когда ее дети попытались вытащить труп из квартиры, они заметили, что у него нет ног.

Женщину обвиняют в совершении правонарушений против несовершеннолетних и жесткое обращение с трупом.

Ранее адвокат по защите прав животных Дженнифер Эмми из Колорадо, США, обратилась к снайперу, чтобы убить девушку своего бывшего мужа.