Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Уралец лишился гражданства пока отбывал срок за убийство 02:32
Осень придет в Центральную Россию в середине августа 02:28
Легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши в Токио 02:20
Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет 02:06
Муж Тимановской предположил, почему в нацкоманде так отреагировали на критику 01:50
Российские кондитеры пообещали обогнать Швейцарию по объему экспорта шоколада 01:38
16-летний футболист «Крыльев Советов» рассказал, как распоряжается деньгами 01:35
Ингушетию усилят новейшими бронетранспортерами 01:17
Стало известно имя тренера, который заменит Карпина в «Ростове» 01:14
Актрису сериала «Убивая Еву» пригрозили убить 01:12

Расчленившая мужа женщина попросила детей помочь избавиться от тела

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

34-летнюю женщину из штата Индиана, США, обвиняют в преднамеренном убийстве мужа и расчленении его тела. Об этом сообщает New York Times.

По данным полицейских, Фессалоника Ален застрелила своего мужа Рэнди, расчленила его с помощью топора и попросила помочь двух своих детей-подростков перевезти тело, чтобы сжечь.

«Дети заявили, что мама планировала отвезти машину и тело в Саут-Бенд и поджечь», - сообщили в полиции.

Представители правоохранительных органов задержали подозреваемую на стоянке магазина.

По версии следствия, женщина выстрелила в мужа несколько раз на почве семейной ссоры. Ночью она разбудила подростков и попросила помочь дотащить тело до машины, но оно оказалось слишком тяжелым.

На следующий день Фессалоника повторила просьбу о помощи. Когда ее дети попытались вытащить труп из квартиры, они заметили, что у него нет ног.

Женщину обвиняют в совершении правонарушений против несовершеннолетних и жесткое обращение с трупом.

Ранее адвокат по защите прав животных Дженнифер Эмми из Колорадо, США, обратилась к снайперу, чтобы убить девушку своего бывшего мужа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
За кого болеть на Играх, день 12-й: ждем золото синхронисток
У России отличные шансы на медали в вольной и греко-римской борьбе
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
Актрису сериала «Убивая Еву» пригрозили убить
Ингушетию усилят новейшими бронетранспортерами
Напавший на прохожих в Лондоне террорист «хотел убить королеву»
Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет
Новости и материалы
Уралец лишился гражданства пока отбывал срок за убийство
Осень придет в Центральную Россию в середине августа
Легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши в Токио
Муж Тимановской предположил, почему в нацкоманде так отреагировали на критику
Российские кондитеры пообещали обогнать Швейцарию по объему экспорта шоколада
16-летний футболист «Крыльев Советов» рассказал, как распоряжается деньгами
Стало известно имя тренера, который заменит Карпина в «Ростове»
Китайской вакцине «Конвидеция» предсказали популярность на российском рынке
Экс-защитника «Локомотива» назначат менеджером сборной Германии
Захваченный танкер приказали направить в иранские территориальные воды
Американцы нашли на Марсе «кошку на гидроцикле»
Двукратную чемпионку Игр-2020 из России встретили в Омске песней из «Ведьмака»
Дженнифер Энистон рассказала, что отказалась от друзей-антипрививочников
Украина впервые в истории не завоевала ни одного золота в спортивной гимнастике на ОИ
Хабиб отреагировал на слова Макгрегора о своем покойном отце
Байден призвал губернатора Нью-Йорка подать в отставку
Кинокритики высоко оценили новый фильм Кейджа о похищенной свинье
Два ребенка-трансгендера подали в суд из-за закона о школьных туалетах
Все новости
«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией
Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков
Что известно о первой иностранной вакцине, которая будет применяться в России
Фармэксперт предрек китайской вакцине «Конвидеция» популярность на российском рынке
Водители объявили бойкот ресторанам в центре Москвы
Рестораторы отвергли претензии автомобилистов из-за столиков на парковках
«Оскорбило меня как женщину»: юрист Троицкая — об иске против Собчак за вопрос о «панели»
Что грозит Ксении Собчак за провокационный вопрос
Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз
МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов
Британские СМИ сообщили о возможном захвате танкера у побережья ОАЭ
Иранские военные могут быть причастны к захвату судна в Оманском заливе
Вирусологи рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации
В «Векторе» заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса
Новый тренд: гоблины на пике моды
На Западе растут продажи вещей с изображением змей, улиток, лягушек и червей
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова
Несколько стран Африки и Азии могут отозвать признание Косова
Аспирин не поможет: врач рассказал, как избежать опасных последствий COVID-19
Медик предупредил россиян о риске тромбозов после коронавируса
Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей
В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии
Красное небо: площадь лесных пожаров в Якутии приблизилась к миллиону гектар
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях