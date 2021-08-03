Один из штатов в США отменил закон об уголовной ответственности за передачу ВИЧ

В штате Иллинойс люди с ВИЧ больше не могут подвергаться уголовному преследованию за заражение других людей вирусом без их ведома, сообщает телеканал WWTV.

Закон был принят на прошлой неделе в рамках пакета, направленного на продвижение прав ЛГБТК + людей.

Сторонники считают, что закон не поощряет тестирование и лечение на ВИЧ, и его отмена давно назрела. Тимоти Джексон, директор по связям с правительством Чикагского фонда СПИДа, живет с ВИЧ почти 12 лет. Он был ведущим лоббистом отмены законопроекта и заявил, что прослезился, когда губернатор штата подписал закон.

По словам Джексона, этот закон, принятый в штате в конце 1980-х годов, препятствовал осуществлению стратегий общественного здравоохранения, поскольку человеку могли предъявить обвинение, если он не знал, что у него ВИЧ.

«Это и правда был груз, снятый с моих плеч и плеч людей, живущих с ВИЧ по всему Иллинойсу — им не придется беспокоиться о том, что их состояние здоровья будет использоваться против них», — сказал Джексон.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) за 2020 год, Иллинойс был одним из 37 штатов, в которых за контакт с ВИЧ была установлена ​​уголовная ответственность.

В средине июля впервые с момента принятия законов о ВИЧ в 1980-х годах, штат Миссури обновил их. Согласно новому закону, прокуратура должна доказать, что кто-то «сознательно» заразил человека вирусом, чтобы добиться осуждения за уголовное преступление.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией.