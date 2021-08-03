Родителям рассказали, как правильно выбрать репетитора

Родителям стоит обратить внимание на несколько моментов при выборе репетитора, а также пообщаться с ним вместе с ребенком, рассказали РИА Новости в компании «СберУслуги».

Начиная поиски, необходимо поставить конкретную цель — сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться или «подтянуть» предмет. Это следует делать с учетом ваших финансовых возможностей, уровня подготовки ребенка и его возраста.

«Если цель ученика — успешно сдать выпускные экзамены, обязательно обращайте внимание на портфолио: сколько учеников занималось, на какие баллы они сдали экзамены, читайте отзывы предыдущих учеников, довольны ли они результатом и подходом к обучению», — считают эксперты.

По их мнению, у частного преподавателя также должны быть соответствующие компетенции — отличное знание своего предмета, высшее образование и умение доступно преподносить материал.

Если вы сделали предварительный выбор, стоит обязательно лично пообщаться со специалистом и задать вопросы: про опыт работы, подходы к обучению и даже личную мотивацию. Также необходимо провести беседу в присутствии ребенка — важно, чтобы он тоже мог участвовать в выборе, чтобы ему было комфортно с будущим преподавателем.

Также репетитор должен доступно и своевременно давать обратную связь — не только ребенку, но и его родителям.

Следует обратить внимание не только на обещания репетитора, а на его готовность оценить уровень умений и навыков ребенка, советуют эксперты.

Ранее врач назвал наиболее опасные для детей места в квартире.