В Екатеринбурге 11-летняя тиктокерша с восьмого этажа бросила в прохожих бутылку масла

В Екатеринбурге 11-летняя девочка бросила на людей с высоты восьмого этажа полную бутыль с маслом, сообщает региональное издание E1.

По данным издания, в это время под балконами проходили трое прохожих. Никто не получил травм — масло упало на асфальт и забрызгало людей.

«Мы проходили мимо дома. И внезапно прилетает бутылка на огромной скорости, чуть не падает на голову мужа. Бутылка была наполнена маслом... Пролетела перед лицом. Обрызгало всех троих. Успели увидеть выглядывающую с балкона девочку. Ладно вещи испортила, она могла жизнь погубить», — сообщила одна из пострадавших.

По ее словам, облитые маслом позвонили участковому и в дежурную часть, но никто не приехал. Тогда пострадавшие посчитали, в какой квартире живет девочка, поднялись и поговорили с ее мамой. Она рассказала, что дочь снимает тиктоки и «проводила, скорее всего, какой-то эксперимент».

По мнению юриста, с которым связалось издание, самой девочке за этот проступок, согласно российскому законодательству, ничего не грозит. А вот ее родителям могут выписать штраф — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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