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Врач назвал наиболее опасные для детей места в квартире

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До детей необходимо донести, что многие места в квартире, привычные для взрослых, могут быть потенциально опасны для ребенка, рассказала РИА Новости врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько.

По ее словам, опасность, прежде всего представляют места, где есть бытовая химия, легковоспламеняющиеся жидкости, электроприборы, неустойчивая, громоздкая мебель с острыми углами.

«Важно объяснить ему [ребенку], что в квартире представляет опасность, а если ребенок совсем маленький, постараться максимально следить за его действиями возле этих предметов... Ну и, конечно окна очень привлекают детей. Москитную сетку лучше убрать, так как она не может быть полноценной защитой. Желательно использовать специальные съемные ручки, блокаторы окон или замки со звуковым сигналом», — сказала Гунько.

Коробки и контейнеры с косметикой, моющими средствами и лекарствами также опасны для детей, поэтому их нужно либо блокировать в тумбочках и шкафа, либо убирать на верхние полки.

Врач напомнила, что мебель в доме, где есть ребенок, должна быть хорошо закреплена, не должна шататься. Чтобы защитить ребенка от защемления пальцев или ударов об угол, можно купить специальные накладки на углы мебели, а в ящики ставить механизмы, позволяющие им закрываться самостоятельно и постепенно.

Защитить ребенка от электричества помогут спрятанные под плинтусом провода и использование заглушки с ключом на розетках, приборы должны по возможности вынуты из розеток, а шнур не должен свободно свисать.

Ранее педиатр рассказала, как правильно подготовиться к отдыху с детьми.

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