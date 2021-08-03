В США закрыли туристический центр из-за чумы у бурундуков

Туристический центр Taylor Creek в Калифорнии , пляж на озере Тахо и соответствующие парковочные места будут закрыты из-за того, что у обитающих там бурундуков выявили чуму, сообщает издание Tahoe Daily Tribune.

По информации местных властей, положительные тесты были обнаружены у грызунов, не контактировавших с людьми. Природоохранная служба сообщила, что борьба с переносчиками болезней завершится в четверг, и закрытые районы, вероятно, будут открыты до выходных.

По данным Службы здравоохранения округа Эльдорадо, чума естественным образом присутствует во многих частях Калифорнии, в том числе на возвышенностях. Специалисты советуют проявлять осторожность в отношении животных, которые гипотетически могут ее переносить. Чуму можно предотвратить, избегая контакта с дикими грызунами и их блохами, а также не допуская контактов домашних животных с грызунами и их норами.

Ранее в штате Колорадо обнаружили чуму после того как от осложнений, связанных с этим заболеванием, умер 10-летний мальчик. Инфекционное заболевание было выявлено в шести округах Колорадо, а именно у животных и блох.