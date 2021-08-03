В США больной раком малышке сделали сюрприз, устроив свидание с «единорогами»

Эбигейл Легжио из Теннесси, у которой диагностирован рак мозга, смогла исполнить мечту — встретить «единорогов», накормить одного морковкой и сфотографироваться с волшебными существами, сообщает Fox News.

Принести радость трехлетней девочке помогла команда международного благотворительного фонда «Make-A-Wish Foundation» («Загадай желание») — момент встречи ребенка с «единорогами» запечатлела Сара Лоуренс из компании «Little Tot's Photography».

Мама девочки рассказала Fox News, что она и ее муж работали с вместе с благотворителями, чтобы воплотить мечту Эбигейл в жизнь. Родители выразили благодарность команде фонда и их помощникам.

«Эбигейл смогла покататься в карете, встретить и погладить двух единорогов, скормить морковь одному из них и сфотографироваться... Было потрясающе видеть, как она восхищается единорогом и проводит день, посвященный ей. Увидеть все это.. чтобы заставить ее почувствовать себя особенной», — сказала мама, добавив, что Эбигейл по этому случаю подарили наряд принцессы.

Старший брат Эбигейл — Тай — тоже присоединился к веселью и надел костюм принца, рассказали родители.

Эбигейл всего три года, а она прошла уже шесть курсов химиотерапии. В этом году ей также сделали 10-часовую операцию на головном мозге по удалению большей части опухоли. Из данных МРТ следует, что хотя в ее мозгу все еще осталась небольшая часть опухоли, она не растет и не распространяется на другие участки.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия.