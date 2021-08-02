В ФССП рассказали, сколько россиян оказались невыездными из-за долгов в первом полугодии

Почти 6 млн. российских граждан в первом полугодии 2021 года попали в список невыездных в связи с неоплаченными долгами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ФССП.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 млн», — уточняется в данных приставов.

На 1 мая текущего года в перечне невыездных было 5,1 млн. соотечественников. За два месяца их количество возросло на 800 тысяч.

При этом каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам. За полгода выезд из России закрыли для более 527 тыс. человек, не выплачивающих алименты.

Ранее сообщалось, что число разыскиваемых должников по алиментам в России за прошедшие полгода выросло более чем на 16 тыс. человек. Разница же между концом 2020 и 2019 года составляла всего 2,5 тыс. человек.

Также МВД предложило изымать загранпаспорта у должников.