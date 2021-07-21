Изобретатель «фантазийного аромата» зарезал свою дочь

В Подмосковье мужчина зарезал свою дочь, сообщает газета mk.ru.

По данным издания, 83-летний изобретатель Сергей В. проживал вместе с 57-летней дочерью. Поздней ночью во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, причины которой не уточняются. В результате мужчина взял со стола нож и ударил им в шею женщины.

«На место были вызваны скорая помощь и полиция, но помочь женщине уже не смогли. Светлана истекла кровью и скончалась за 15 минут до прибытия врачей, — говорится в сообщении.

Ее отец был задержан на месте и доставлен в отдел Следственного комитета России по Московской области. Родственники мужчины в комментарии изданию рассказали, что недавно он переболел коронавирусом и с трудом передвигался.

Как уточняет издание, несколько лет назад он в соавторстве с братом и племянником зарегистрировал патент в области парфюмерной промышленности: способ создания так называемого фантазийного аромата, который не искажался бы запахами тела.

Ранее ученый-историк и философ Евгений Карцев в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего сына из-за замечания. Сообщалось, что Карцев является профессором кафедры социологии и менеджмента общественных процессов столичного МГУ имени Ломоносова.