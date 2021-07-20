В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение 21 и 22 июля из-за ожидающихся ливней и гроз с градом. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В связи с прохождением холодного фронтального раздела в республике ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», — сообщает ведомство.

МЧС Крыма рекомендует огранить походы в горную и лесную местности, воздержаться от выхода в море и другие водоемы, не находится в подземных переходах или других заглубленных помещениях.

Ранее на черноморском побережье России прошли сильные ливни. В Ялте люди покинули затопленные центральные районы города, протекающая через город река Водопадная вышла из берегов и смыла экскаватор с дороги.