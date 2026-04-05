Тяжелая волевая победа «Спартака», который дожал оставшийся в меньшинстве «Локомотив» после проигранного первого тайма. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток! Волевая победа «Спартака».
Манфред Угальде получил желтую карточку, наступив на руку упавшему Карпукасу.
Максименко снова сыграл на выходе, но не очень удачно, и в итоге Монтес бил в пустые, но Денисов выносит с линии!
Максименко поймал на выходе!
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
Угальде не попал в створ с семи метров с лета в противоход Митрюшкину после зрячего прострела Солари с правого фланга!
«Спартак» высоко прессингует, отбирает мячи и опасно атакует.
Угальде пробил с паса Солари — выше.
ГОООООООООООООООООЛ! Пабло Солари — 2:1! Зобнин перехватил передачу Сильянова и навесил на Солари. Мяч перелетел Фассона, и аргентинец пробил в противоход Митрюшкину головой!
Николай Комличенко ударил локтем Романа Зобнина и получил желтую карточку.
Митрюшкин сыграл в прыжке рукой после прострела Денисова, но мяч отскочил в Угальде и перелетел через пустой створ!
БАААААРКО! Пробил издали в обвод в дальнюю девятку — в сантиметрах от штанги!
У «Спартака» дебютирует юный 16-летний Павел Полех, который заменил Жедсона Фернандеша.
Желтую карточку получил Лукас Фассон за жесткий подкат с фолом против Барко.
Пока нет ощущения, что «Локомотив» играет в меньшинстве. Абсолютно равная игра на встречных курсах в эти минуты. И очень нервная.
Комличенко бил из штрафной «Спартака» в меньшинстве — очень мощно, но в игрока «Спартака».
При этом арбитр остановил выход Наиля Умярова один на один, из-за чего полузащитник «Спартак» со злостью зарядил по воротам после свистка.
Евгений Морозов сфолил и получил вторую желтую карточку! Удаление!
БАРКО! Бил с лета после перевода Умярова в штрафную с левого фланга — в сантиметрах от штанги! Митрюшкин был отыгран.
«Спартак» явно прибавил. Заблокировали удар Барко сейчас.
«Спартак» заработал штрафной на фланге, Барко подал так, что мяч полетел в створ, и Митрюшкину пришлось отбивать рукой из-под перекладины в прыжке!
Небольшое затишье на поле.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Эсекьель Барко — 1:1! С фирменной паузой легко развел Митрюшкина и мяч по разным углам!
Пенальти подтвержден, но никакой карточки нет. Удивительно.
VAR проверяет эпизод, но, похоже, игра рукой была, а ведь у Морозова уже есть желтая!
Джику пробил через себе после розыгрыша углового, навеса и скидки Умярова. Мяч полетел мимо, но Угальде на дальней штанге пробил в падении головой — Морозов отбил мяч, но, похоже, рукой — ПЕНАЛЬТИ!
Могучий удар Угальде с линии штрафной, но рядом со штангой!
Угальде классно развернулся в штрафной и в падении отдал пас внешней в центр вратарской, где Денисов опередил соперника и пробил в подкате в дальний угол, но слабо — Митрюшкин поймал.
Евгений Морозов откровенно сбил Угальде у центральной линии, чтобы не дать случиться быстрой атаке, и получил желтую карточку.
В последние минуты мяч полностью под контролем «Локомотива».
Воробьев пробил штрафной в обвод стенки, но над перекладиной.
Ву отобрал у Воробьева мяч перед своей штрафной, но сделал это с фолом! Опаснейшая точка для удара в левом полуфланге. Прямо перед штрафной!
Угальде едва не убежал один на один с Митрюшкиным, но Сильянов успел выбить мяч.
Батраков подал во вратарскую, но Максименко сыграл на выходе кулаком.
Бакаев пошел в дриблинг между спартаковцами на правом фланге и заработал штрафной. Тут точка для подачи. Почти как угловой, только еще удобнее.
Дмитрий Воробьев наступил на ногу Руслану Литвинову — желтая карточка.
Здорово разыграли спартаковцы накоротке перед штрафной, но Зобнин после передачи Барко сам не очень удобно отдал на Солари за спины защитникам, и Митрюшкин, бросившись в ноги, не дал аргентинцу пробить вторым касанием.
Вместо Ливая Гарсии у «Спартака» после перерыва появился Манфред Угальде.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Стандарт Алексея Батракова определил исход первого тайма в пользу «Локомотива», но в целом матч скорее равный. Ждем. что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Барко нашел в штрафной между защитниками «Локо» Солари, и тот пробил — Митрюшкин потащил, мяч отскочил обратно к аргентинцу, но Митрюшкин справился и с повторным ударом!
Минута добавлена к первому тайму.
Батраков опасно подал и второй угловой «Локомотива» в матче, но тут выиграли воздух защитники «Спартака».
Все нормально и с «железнодорожником», и со спартаковцем.
Разом на газоне оказались в разных местах поля Зобнин и Руденко. Небольшая пауза. С Руденко столкнулся Ву, в Зобнина врезался Бакаев.
Ливай Гарсия шикарно развернулся на входе в штрафную, прокинул к лицевой и сделал классный пас на дальнюю штангу, откуда Денисов должен был забивать, но умудрился не попасть в створ!
Морозов поддержал атаку «Локомотива» правым флангом и прострелил, но Максименко поймал мяч в падении во вратарской.
Батраков подал из глубины, но защита «Спартака» справилась.
Много борьбы, пошли стычки, внушения от Танашева, а вот моментов сейчас не возникает.
Ву мощно встретил уже отдавшего пас Батракова. Все это привело к штрафному. Точка для подачи.
По ударам уже 2(0) — 6(3).
Все атаки «Спартака» идут сейчас правым флангом. Но важно, что красно-белые вроде бы пришли в себя после пропущенного мяча — сразу после гола «Локомотив» стал давить.
Солари обыграл на фланге Фассона и прострелил, а Денисов у ближней штанги чуть не дотянулся до мяча носком бутсы.
После аута «Локомотива» Фассон скинул в штрафной головой на Пруцева, который пробил в касание — Максименко поймал в падении!
Воробьев проигнорировал забегание Батракова и пробил с правой в дальний угол — очень неточно.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Сесар Монтес — 0:1! Идеальная подача Алексея Батракова с угла поля, и набежавший на угол вратарской Монтес вколотил головой в ближнюю девятку через руки Максименко.
Бакаев совершил проход к штрафной с мячом, сместился справа в центр и пробил — Максименко потащил в прыжке!
Очень давит «Спартак», «Локомотив» играет исключительно от соперника пока что.
Мяч полностью под контролем «Спартака», «Локомотив» пока в основном только защищается.
«Спартак» заработал штрафной на правом фланге. Барко подал в штрафную, но защитники «Локомотива» сняли воздух.
Денисов после передачи Солари между ног защитника успел к мячу в штрафной и отдал в центр и назад на Барко, который убрал под левую и пробил в дальний угол, но не попал.
Барко в позиционной атаке нашел в правом полуфланге перед штрафной Денисова, но тот не смог обработать перспективную передачу.
«Спартак» по-прежнему контролирует мяч, «Локомотив» до центра не встречает.
А теперь мог быть угловой после прострела Денисова. Он сыграл в стенку с Барко, но вот передачу делал уже из-за лицевой. Поэтому удар от ворот.
После подачи Батраковым корнера Ливай Гарсия сыграл головой в своей штрафной, начав контратаку, скорость которой упала, когда Барко сделал неточный перевод.
Опаснейшие проход и прострел от лицевой в центр вратарской от Бакаева. Набегавший Воробьев чуть не успел к мячу, тот пошел дальше, и Литвинов выбил на угловой.
Ничего реально интересного на поле в первые минуты не происходит — идет зачин.
«Спартак» пока держит мяч под контролем, «Локомотив» играет вторым номером, стараясь встречать на чужой половине поля. Но не слишком высоко.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо:
Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби встречаются «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.