Эпидемиолог рассказал о «летальности» индийского штамма

Говорить о большей летальности индийского штамма («дельта») коронавирусной инфекции неверно. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА «Новости».

«Дельта» более заразна, при ней фиксируется более короткий инкубационный период. Кроме того, сейчас коронавирусом начали болеть люди в возрасте 14-29 лет, отметил Горелов.

«Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия», — сказал специалист.

По его словам, это приводит к тому, что в настоящее время даже при более тяжелом течении — относительная летальность.

«Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже», — подытожил Горелов.

Ранее индийский совет медицинских исследований (ICMR) подтвердил эффективность против штамма «дельта» всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в число которых входит российский препарат «Спутник V».