Автомобиль въехал в людей около бара в Испании, есть пострадавшие

Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль въехал в людей на террасе бара в Испании. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на местные власти.

По данным издания, один человек находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в центре города Марбелья. Мэр города сообщил, что водитель транспортного средства — гражданин Испании 30 лет. Он был задержан, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Первые сообщения об инциденте поступили в полицию в 15:25 по местному времени. На место происшествия было направлено несколько подразделений экстренной помощи.

Ранее в Астрахани водитель автомобиля, находившийся в неадекватном состоянии, сбил на пешеходном переходе двух человек и врезался в другой автомобиль. Инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. По предварительным данным, восемь человек направили в больницы, состояние троих из них врачи оценивали как тяжелое.