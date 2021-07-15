Евросоюз снял ограничения на въезд для граждан Украины

Европейский союз внес Украину в список стран, граждане которых могут ездить в страны ЕС без ограничений. Об этом сказано в заявлении Евросовета.

Как сообщается, совет пересмотрел список третьих стран в соответствии с рекомендациями об отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС и убрал из него Руанду и Таиланд, включив Украину.

В перечне числятся 23 государства: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США, а также Китай при условии взаимности.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз добавил страну в «зеленый список» по коронавирусу.

Согласно последним данным, на Украине выявлено 2 314 828 случаев COVID-19, выздоровели 2 242 310, скончались 55 097 человек.