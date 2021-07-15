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В Великобритании выявили рекордное число случаев коронавируса

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Global Look Press

В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 48 553 человек, что стало рекордом с середины января. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несколько дней назад показатель составлял 42 тысячи, неделю назад — чуть больше 32 тысяч. Кроме того, за прошедшие 24 часа скончались 63 пациента, что также стало рекордом с 26 марта.

В то же время, по данным министерства здравоохранения, две трети взрослого населения страны получили две дозы вакцины от коронавируса.

Всего в Великобритании коронавирусом заразились больше пяти миллионов человек, из которых умерли 128 тысяч. Больше 4,3 миллиона заразившихся уже выздоровели.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что штамм «дельта» является основной причиной роста числа заражений коронавирусной инфекцией в мире.

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