Копию компьютерной игры «The Legend of Zelda» продали за $870 000

Не открывавшуюся с 1987 года копию компьютерной игры «The Legend of Zelda» продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе за $870 000, сообщает сообщает Associated Press.

«The Legend of Zelda знаменует собой начало одной из самых важных саг в играх; его историческое значение невозможно недооценить <...> это настоящее произведение коллекционирования», — считает Валари Маклеки эксперт по видеоиграм Heritage Auctions.

Компьютерная игра в жанре экшн-адвенчуры «The Legend of Zelda» появилась в 1986 году, и вскоре приобрела массовую популярность по всему миру, став со временем культовой игрой.

Ранее винтажный катридж с Super Mario Bros. продали на аукционе Heritage Auctions за $660 000.

Катридж находился в идеальном состоянии, не распакованный с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.