В Москве выдали около 3 млн QR-кодов переболевшим COVID-19 и привитым

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице выдали около 3 млн QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние недели мы выдали около 3 млн QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны, граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Собянин продлил возможность посещения летних веранд кафе и ресторанов без QR-кодов.

В Москве с 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.