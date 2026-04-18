«Возраст я не чувствую, хотя мне 100 лет»: интервью с композитором Александром Зацепиным

18 апреля в Москве состоится концерт «Александр Зацепин. 100 лет на бис!», приуроченный к вековому юбилею великого композитора. В преддверии мероприятия народный артист России рассказал «Газете.Ru» о своем секрете долголетия, отношении к использованию ИИ в творчестве и работе с великими современниками.

— Александр Сергеевич, недавно вы отметили 100-летний юбилей. Какие эмоции у вас вызывает эта цифра? И на какой возраст вы чувствуете себя в душе?

— Возраст я не чувствую. Главное, что у меня есть работа, есть над чем работать, по-прежнему есть возможность творить и создавать что-то новое. В такие моменты не чувствуешь ни возраста, ни болезней. Вот представьте: я жил, жил, жил — и случилось 100 лет (улыбается).

— Вы ощущаете себя долгожителем? Есть ли у вас свой секрет такой долгой и активной жизни?

— Да, если честно, ощущаю. У меня есть чувство, что я перенесся на машине времени из одного времени в другое. Вспоминаю, например, времена, когда даже не просто набирали номер дома на аппарате, а просили женщину с коммутатора набрать номер и соединить. А сейчас, когда ты можешь позвонить в любую точку мира и даже пообщаться по видео, есть ощущение, что переместился в какое-то другое измерение. В такие моменты я, конечно, понимаю, как же все-таки много прошло времени, как изменился мир.

Особого секрета долголетия нет. Главное — всегда быть активным, вести активный и плодотворный образ жизни. Не сидеть дома, не лежать и смотреть в потолок, а постоянно быть в работе, чтобы работала и голова, и руки, и ноги. Быть не только физически активным, но прежде всего умственно.

Александр Зацепин в студии, 1977 год Личный архив Александра Зацепина

— 18 апреля в Кремлевском дворце пройдет большой концерт, посвященный вашему творчеству. Что для вас значит этот вечер: это скорее подведение итогов или продолжение пути? Чего вы сами ждете от этого концерта? Есть ли волнение перед выходом на сцену в такой день?

— Волнения перед выходом на сцену, конечно же, нет. За столько времени это, естественно, не первый мой концерт. У меня проходили концерты, когда живы еще были Ободзинский, Гайдай, Дербенев. То есть те люди, которые делали эпоху. В те моменты, да, было волнение. Я был знаком с Тухмановым, Пахмутовой и другими — теми, кто написал почти всю классику российской эстрады.

А что будет концерт... Это всегда приятно — любимые песни зрителей, они танцуют, поют. Для меня же это не подведение итогов, потому как каждый день в жизни происходит что-то новое, у меня до сих пор есть работа. И, надеюсь, она не будет прекращаться. Рано еще подводить итоги.

Александр Зацепин и Илья Резник, 1987 год Личный архив Александра Зацепина

— Вы прожили целый век, застали столько перемен — от довоенного времени до цифровой эпохи. Когда вы оглядываетесь назад, какое десятилетие кажется вам самым «своим» — и почему?

— Самой «своей» для меня была все-таки эпоха Гайдая, знаменитых артистов — Никулина, Вицина, Моргунова, Куравлева, Миронова. Потому что тогда все они были молоды и я был молод. В то время выпускались самые известные и любимые фильмы, выхода которых люди ждали, кинотеатры были переполнены, зрители занимали очереди и ходили большими компаниями. Мы шли в ногу со временем. И важно, что людям все это нравилось, им было понятно, что показывают, что до них хотели донести.

Александр Зацепин, Наталья Селезнева и Леонид Гайдай, 1973 год Личный архив Александра Зацепина

— Многие ваши песни тоже прожили немало, некоторым из них уже больше полувека. Например, «Есть только миг». Когда вы слушаете ее сегодня, вы слышите в ней себя того времени — или она для вас уже живет отдельной, собственной жизнью?

— Она живет собственной жизнью. Ведь ты не знаешь заранее, какая песня будет более популярна, какая будет больше принята людьми, более востребована. И, конечно, потом эти песни звучат на разных концертах, в исполнении разных артистов. И, однозначно, живут своей жизнью.

— В одном из интервью вы говорили, что судьбу песни решает только зритель. А для вас самого в момент написания существует какой-то внутренний критерий: «получилось» или «не получилось»?

— Это дело вкуса, но я все же стараюсь выпускать только те песни, где, на мой взгляд, мелодия получилась достойной. А вот полюбит ее зритель или нет — уже другая история, Все, что я писал, делалось с любовью и ставкой, что будет жить, будет значимым.

— Если сравнить вашу работу «тогда» и «сейчас»: сегодня вы больше доверяете интуиции или опыту, который накопился за эти годы?

— Всегда интуиции! У меня всегда звучит какой-то внутренний голос.

Александр Зацепин во время службы в армии Личный архив Александра Зацепина

— Когда сочиняете музыку, вы сразу слышите конкретный голос или исполнителя? Либо же песня сначала существует сама по себе, а уже потом находит «своего» человека?

— По-разному. Так как раньше были заказы конкретно под фильмы, я и писал под фильмы. Потому что не было времени, чтобы «просто писать»: в год выходило по 2-4 проекта.

Но случалось такое, что песню не брали в ленту, она оставалась — а спустя какое-то время вдруг становилась востребованной.

— Многие ваши хиты сегодня перепевают современные исполнители. Вам это нравится или все-таки хотелось бы более бережного отношения к классике?

— Ничего плохого в подобном нет, это значит, что песню не забыли, что она живет. Тем более сейчас молодежи угодить сложно, она слушает свою музыку — как и во все времена. В общем, это очень приятно и трогательно.

Единственное, мне не нравится, когда берут мою известную, любимую миллионами песню и начинают переделывать на свой лад. Конечно, немного импровизации себе позволить можно, но не полностью переделывать. Тогда уж пишите свою — и пойте как хотите. А когда мою композицию переделали на 90% и потом говорят, что это песня Зацепина... Это не очень правильно: получается не всегда удачно, и мне приходится краснеть за другого человека. Ведь может быть такое, что человек не слышал оригинал. И в его восприятии это я так плохо сочинил...

Александр Зацепин (первый слева) в консерватории Личный архив Александра Зацепина

— А как вы относитесь к переосмыслению культовых фильмов: видели ли современные версии «Ивана Васильевича» и «Шурика»? И если да, какое впечатление они на вас произвели?

— К сожалению, у меня много работы — телевизор я практически не смотрю. Очень строгий режим дня. Какие-то кусочки видел. Но мне не нравится, я считаю, что нужно делать что-то свое, а не переделывать чужое. Повторение, как правило, не бывает лучше оригинала.

— Сегодня советские фильмы и песни переживают новую волну популярности благодаря совсем молодой аудитории. Как вы думаете, почему эта музыка и эти истории так близки поколению, далекому от той эпохи?

— Музыка всегда проникает внутрь и трогает душу человека. Во все времена люди бывали счастливы и несчастны, это не изменилось. Конечно, пришли новые интересы, технические возможности, но чувства — все те же, какими были и миллиард лет назад. Если песня была написана с душой и о чувствах, человеческих отношениях, людям, пока они не исчерпают своих эмоций, она будет нравится. Это не зависит от поколения.

Александр Зацепин с родителями в Сочи, 1933 год Личный архив Александра Зацепина

— Как вам кажется, у молодого поколения формируется хороший музыкальный вкус? И что вообще такое «хороший музыкальный вкус? Можно ли его привить и нужно ли это делать?

— Привить вкус можно! Так, например, мой отец, когда мне было семь лет, сажал меня рядом с собой и заставлял целый час слушать музыку. Она была разной, от Шаляпина до классики. И сначала мне это ужасно не нравилось: все ребята бегают во дворе, а я вынужден сидеть и слушать. Но со временем такое времяпрепровождение стало меня привлекать, музыка стала мне нравиться. Я считаю, что у каждого человека может быть подобный пример. Когда он не понимает классику, но, начиная слушать ее чаще, постепенно понимает и влюбляется. Безусловно, нужно с детства прививать ребенку хороший музыкальный вкус. И давать музыкальное образование.

По поводу хорошего музыкального вкуса у молодых: у кого-то он есть, у кого-то — нет. Потому что иначе просто быть не может. И это, конечно, зависит от семьи, традиций. Кто-то любит рок, кто-то — поп, кто-то — народную или классическую музыку. Но заниматься детьми нужно.

Александр Зацепин играет на фортепиано, 1935 год Личный архив Александра Зацепина

— При этом сегодня появляется и совсем другая музыка — в том числе созданная с помощью искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь: можно ли, на ваш взгляд, считать такую музыку полноценным творчеством?

— Нельзя. Потому что искусственный интеллект очень сильно облегчает труд, помогает.

Недавно я записал трек и дал задание интеллекту записать голос. Задал параметры: баритон, с хрипотцой. ИИ сделал очень хорошо, но все же неточно. Нужно его контролировать, сам он пока что полностью идеально делать не может. Хотя, возможно, со временем и научится.

Понимаете, ИИ работает четко по заданию. А человек, когда творит, он может переделывать по несколько раз. Но, надо признать, искусственный интеллект сильно помогает и какие-то вещи делает неплохо, экономя время человека. Надо идти в ногу со временем и считаться с тем, что ИИ есть, пользоваться его возможностями. Это как с техникой, например, посудомоечной машиной… Выполняет какую-то функцию и помогает человеку.

— Как вам кажется, сможет ли машина когда-нибудь «почувствовать» музыку так, как это делает человек? Или в искусстве всегда будет оставаться что-то, что невозможно запрограммировать?

— Творчество и искусство — непостижимая часть вселенной. И машина никогда не сможет этим овладеть до конца. Она может четко высчитать бухгалтерию, сделать технические расчеты. Но по-настоящему прочувствовать музыку, стихи — нет, такое подвластно только человеку. Ведь это же слезы, радость, переживания; все это только человеческое.

Александр Зацепин с женой Светланой, 1975 год Личный архив Александра Зацепина

— Помните ли вы свое первое музыкальное сочинение?

— Свое первое музыкальное произведение я сочинил в 14 лет. С двумя моими друзьями. Мы играли на разных музыкальных инструментах и сочиняли ее. Она была смешная и немного хулиганская. Я ее помню, конечно же, и даже играю иногда. Слова только забыл, но там про хулигана, который что-то украл и попал в тюрьму. Веселая песня, в общем (смеется).

— А если говорить о сегодняшнем дне: в последнее время вы слышали что-то, что вас по-настоящему поразило?

— В последнее время — чтобы именно поразило и оставило след — такого не было. Видимо, сейчас наступил виток в истории, когда в мире нет выдающихся композиторов, актеров. Но обязательно наступит момент, когда произойдет некое возрождение, которое подарит миру новые имена, таланты и произведения. Однако пока мы не на этом этапе.

Александр Зацепин за клавесином, 1975 год Личный архив Александра Зацепина

— Все знают о ваших победах и достижениях. А как вы считаете, что вам пока не удалось?

— Знаете, каждая последующая песня — она как маленький ребенок, становится самой любимой, самой близкой. И пока я не знаю, когда моя последняя песня будет, каждая следующая оказывается немного более любимой, чем предыдущая.

По поводу того, что не удалось, — время покажет. Порой кажется, что все в жизни получилось, но потом приходит ощущение, что что-то все же не сделано… А порой кажется, что это не удача, что-то не удалось, а через время понимаешь — успех. В частности, это касается песни «Есть только миг»… Когда-то она звучала в оперетте «Золотые ключи». Прозвучала — и все, умерла. Забылась. Саму оперетту раскритиковали. Музыку нет, а вот саму оперетту — очень. А когда появился фильм «Земля Санникова», я вспомнил про эту мелодию и отдал Дербеневу. Дербенев написал к ней слова — и вот, пожалуйста. Кто же тогда знал, что эта песня приобретет совершенно другую жизнь?