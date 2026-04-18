«Такой порядок действует до 25 апреля». Иран приоткрыл свое небо

Иран впервые с конца февраля частично открыл свое воздушное пространство: полеты разрешили на востоке страны при строгих условиях, тогда как запад остается закрытым. Решение приняли на фоне перемирия и продолжающихся переговоров с США, но ограничения для ряда авиакомпаний сохраняются, а ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Как меняется обстановка на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Иран приоткрыл небо

Иран впервые с конца февраля частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, полеты снова разрешены над восточной частью страны, тогда как запад Ирана для гражданских самолетов остается закрытым.

Собеседник агентства уточнил, что для пролета введены особые правила. Самолет должен идентифицировать себя за пять минут до входа в воздушное пространство республики, а перед выходом — за пять минут установить связь с диспетчерами соседней страны.

«Действует такой порядок до утра субботы, 25 апреля», — добавил источник.

Кроме того, в ближайшие недели шесть иранских аэропортов будут ежедневно принимать и отправлять рейсы по 11 часов в сутки — с 3:30 до 14:30 по всемирному времени, или с 6:30 до 17:30 мск. В этот список входят и два аэропорта в Тегеране.

Иран закрыл небо 28 февраля после начала нападения Израиля и США. Под удары тогда попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Позже, 7 апреля, стороны объявили двухнедельное перемирие для переговоров.

Позиция Росавиации

Несмотря на частичное открытие неба, для российских авиакомпаний воздушное пространство Ирана по-прежнему закрыто. Как сообщили в Росавиации, ограничение действует до 15 мая.

«Специалисты ведомств продолжают анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке», — уточнили в ведомстве.

Росавиация также обновила рекомендации для перевозчиков с учетом позиции Минтранса и МИД. В частности, рейсы из России в Израиль разрешены только в дневное и вечернее время — с 7:00 до 01:00 мск, тогда как ночные вылеты запрещены .

При полетах в страны Персидского залива авиакомпаниям советуют выбирать обходные маршруты через третьи страны и учитывать текущие риски. Решения о выполнении рейсов перевозчики должны принимать самостоятельно, опираясь на оценки безопасности и рекомендации Международной организации гражданской авиации.

Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

На фоне частичного открытия воздушного пространства ситуация на море, напротив, остается напряженной. Иранские военные вновь перевели Ормузский пролив под особый режим контроля. Как заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, причиной стала американская блокада иранских портов.

«Тегеран в соответствии с ранее сформированными договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой.

Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем Вооруженных сил»,

— приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

По словам Зольфагари, такой порядок сохранится до тех пор, пока США не восстановят свободный доступ к иранским портам и из них. Еще накануне Тегеран, наоборот, разрешил проход через Ормузский пролив всем коммерческим судам до окончания перемирия, объявленного 8 апреля. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи объяснял это решение договоренностью о прекращении огня в Ливане.

Ответ на заявления Трампа

До этого президент США выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива. При этом добавил, что блокада морских портов Ирана продолжится до тех пор, пока не завершится сделка с Тегераном.

Иранские власти жестко отреагировали на заявления Дональда Трампа. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США в искажении реальной картины происходящего.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут»,

— написал он в Telegram-канале.

Галибаф подчеркнул, что проход через Ормузский пролив будет осуществляться строго по установленным маршрутам и только с разрешения Тегерана. При этом он предупредил: ограничения могут быть ужесточены, если США продолжат блокаду иранских портов. По его словам, ключевые решения принимаются на месте, а не в публичном пространстве.

«Медийная война и манипулирование общественным мнением — важная часть войны, и иранский народ не поддастся на эти уловки», — добавил он.

В то же время замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в интервью телеканалу NTV, что Ормузский пролив не закрыт для судоходства, хотя движение там ограничено по техническим причинам. При этом дипломат подчеркнул, что полной блокады нет и вводить ее не планируется.