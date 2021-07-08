В Абхазии с 12 июля введут новые ограничения из-за COVID-19

В Абхазии в связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией в стране с 12 июля будет ограничена деятельность учреждений культуры. Об этом сообщается в приказе министра культуры республики Гудиса Агрба, который опубликован на сайте министерства.

«С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений», — говорится в документе.

Ранее глава государства Аслан Бжания с 5 июля ввел в Абхазии ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и других массовых мероприятий в ресторанах.

До этого генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия COVID-19 явно далека от завершения.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 179 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 18 341 человек, 256 пациентов скончались.