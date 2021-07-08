В российских школах введут обязательные уроки по финансовой грамотности

Российских школьников будут обучать правилам финансовой грамотности с 1 по 9 класс. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Уточняется, что преподавание финансовой грамотности станет обязательным, оно закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а в 5–9 классах — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География».

«У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план», — говорится в публикации.

Учащиеся 5-9 классов займутся оценкой рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. На уроках математики часть заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов. На географии школьникам дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Также ученики должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но при согласовании с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что каждый второй старшеклассник откладывает деньги на финансовую подушку.