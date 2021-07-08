Роскосмос обнаружил в Якутии нарушения при золотодобыче

Специалисты Центра эксплуатации объектив наземной космической инфраструктуры, который входит в госкорпорацию Роскосмос, обнаружили в Якутии нарушения экологических требований при золотодобыче. Об этом сообщили на сайте ЦЭНКИ.

Нарушение было обнаружено во время штатного облета районов падения элементов ракеты «Союз-2», который состоялся 1 июля с космодрома «Восточный».

«Поисковой группой АО «ЦЭНКИ» и общественным инспектором по охране окружающей среды в Кобяйском районе Республике Саха был выявлен факт отработки участка при промывке золота с помощью спецтехники без организации отстойников и очистных сооружений», — говорится в официальном сообщении ЦЭНКИ.

Вода после промывки золота сбрасывалась в ручей Ранний, правого притока реки Чочимбал. О нарушении специалисты проинформировали Министерство экологии и правительство Республики Саха (Якутия).

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее регионам получать субсидии для покупки экологичных видов общественного транспорта и создания для этого необходимой инфраструктуры.