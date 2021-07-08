Каждый третий россиянин жалуется на выросшую за год нагрузку на удаленке

Каждый третий россиянин рассказал, что с переходом на удаленный режим работы его нагрузка выросла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

О том, что объемы работ не изменились, заявили 38%. Три из десяти трудящихся дистанционно отметили, что дома они работают лучше. По мнению 25%, качество их работы не изменилось.

54% опрошенных признались, что предпочли бы остаться работать из дома даже после нормализации эпидемиологической обстановки. Среди тех, кто уже вернулся к работе в офисе, вернуться на удаленку мечтают 34%.

В целом за год число предпочитающих всегда работать дистанционно выросло с 19 до 54%.

Исследование проводилось 23 июня — 7 июля текущего года во всех округах России среди свыше 1000 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в России в два раза выросло число вакансий с удаленным графиком.