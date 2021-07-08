В США официантку уволили за TikTok про дресс-код

Американка утверждает, что ее уволили с работы после того, как она опубликовала видео о том, что ее наряд сочли неподходящим для работы. Видео с «чередой неудач» есть в TikTok--аккаунте девушки.

Ранее девушка по имени Ванесса опубликовала ролик с историей о том, что ее попросили покинуть ресторан, где она работала, потому что руководству «не понравился мой топ».

«Я работаю в этом клубе-баре-ресторане, где [некоторые] появляются в корсетах, практически в нижнем белье, но рубашка! Моя рубашка с длинным рукавом с укороченным топом — чертовски уродлива и неуместна», — заявила девушка на видео, рыдая.

После того, как это видео набрало более полумиллиона просмотров, Ванесса рассказала, что ее уволили с работы за то, что она высказалась о дресс-коде. По словам девушки, ее затащили в кабинет менеджера и «уволили за TikTok, выражающий мои чувства».

Ванесса сообщила, что «разорена и безработна», но при этом благодарна поддержке пользователей TikTok.

Ранее девушку пришлось вырезать из стула, в котором она застряла ради TikTok о фетише.