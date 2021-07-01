СМИ: в Иркутской области девочка-подросток убила ровесника ножом

В Братске девочка-подросток ударила сверстника ножом в сердце, сообщает Братская студия телевидения.

Сообщается, что нападение произошло в центре города, причиной стал конфликт между подростками. Молодой человек скончался по дороге в больницу.

Другие подробности случившегося не приводятся.

В сообществе во Вконтакте «Первый в Братске» производится сбор средств на похороны молодого человека по имени Артем К., которого «пырнули ножом».

Ранее сообщалось, что в Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли.