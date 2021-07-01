СМИ: в Иркутской области девочка-подросток убила ровесника ножом
Анастасия Лежепекова
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В Братске девочка-подросток ударила сверстника ножом в сердце, сообщает Братская студия телевидения.
Сообщается, что нападение произошло в центре города, причиной стал конфликт между подростками. Молодой человек скончался по дороге в больницу.
Другие подробности случившегося не приводятся.
В сообществе во Вконтакте «Первый в Братске» производится сбор средств на похороны молодого человека по имени Артем К., которого «пырнули ножом».
Ранее сообщалось, что в Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли.
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