Путин: 60% школ нуждаются в ремонте

Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» рассказал, что 60% российских школ нуждаются в ремонте, 10% — в капитальном.

Глава государства подчеркнул, что на эти цели запланированы средства. Чтобы школы получили финансирование, губернаторы регионов должны подать соответствующие заявки.

До этого Путин сообщил, что ожидает, что младшеклассники начнут учебный год в очном формате. В то же время он уточнил, что формат учебы в средней и старшей школе будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Кроме того, президент уточнил, что получить единоразовую выплату на первоклассников должны даже семьи с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году.

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