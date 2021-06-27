В полиции рассказали подробности инцидента с москвичкой в МФЦ

Полицейские опровергли информацию о том, что жительница столицы потеряла сознание при задержании в центре «Мои документы». Об этом заявили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел 25 июня. В этот день в отдел полиции поступил вызов из МФЦ, обратившаяся в правоохранительные органы женщина сообщила, что одна из посетительниц центра не соблюдает противоэпидемические меры и ведет себя неадекватно.

«При задержании гражданка сообщила полицейским, что в соседнем дворе находится ее 15-летняя дочь. Экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу. Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли», — прокомментировали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе МВД, при общении с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась. В настоящий момент проверка продолжается, добавили в ведомстве.

Нарушительницу задержали, в ее отношении составили административные протоколы по статье о нарушении требований по COVID-19 и неповиновении законному распоряжению правоохранителей.