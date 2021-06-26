Собянин объяснил, почему рестораны не будут пускать с бумажными сертификатами

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рестораны не будут пускать посетителей с бумажными сертификатами, потому что их очень часто подделывают. Об этом глава города рассказал в интервью «Вести.ru».

«Почему не бумажный? Зайдите в Интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что нигде в мире не работают с бумажными сертификатами. Тем не менее, такой документ можно получить после вакцинации и хранить дома.

В Москве за последние сутки подтвердились 8 457 случаев коронавируса.

Также за день скончались 96 москвичей, 4 260 жителей столицы выздоровели. Таким образом, в городе с начала пандемии зафиксировано 1 332 214 заражений, 21 972 смерти и 1 139 840 выздоровлений.