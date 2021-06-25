Число умерших от штамма коронавируса «дельта плюс» в Индии увеличилось до двух

Представитель Минздрава в штате Мадхья-Прадеш Акаш Трипати заявил, что как минимум шесть случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса «дельта плюс» подтверждены в регионе, двое из пациентов умерли. Об этом сообщает газета New Indian Express.

По его словам, пациенты, которые ранее сделали однократную или двукратную прививку от COVID-19, вылечились без каких-либо осложнений, находясь дома.

«Вакцинированные пациенты проявляют устойчивость к этому варианту. Вакцинация — это наша защита от этого», — добавил Трипати.

Из граждан, которым вакцина не была сделана, двое умерли после госпитализации, а двое других, в частности девушка 22 лет и маленькая девочка, были доставлены в больницу, после чего выздоровели, отметил представитель Минздрава.

По его словам, два невакцинированных пациента, мужчина из округа Ашокнагар и женщина из города Удджайн, умерли от инфекции в больницах, несмотря на все усилия врачей.

Отмечается, что тесты всех заболевших еще в мае были отправлены на секвенирование генома, однако только сейчас стало известно, что эти люди были заражены вариантом штамма «дельта плюс».

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш умер первый человек, заболевший штаммом коронавируса «дельта плюс».

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».