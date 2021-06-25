В Москве в пятницу ожидается до +36°С

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Москве в пятницу, 25 июня, ожидается до +36°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +34 до +36°C. Установится переменная облачность без остадков. Ветер примет южное направление, его скорость составит 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до +20...+22°C. Сохранится переменная облачность, осадков по-прежнему не будет. Ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 747 мм.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда спадет жара в Москве.