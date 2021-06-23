В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и в связи с повышением уровня воды в реках в границах городского округа с 18:00 местного времени 22 июня (...) установлен режим «чрезвычайная ситуация», — заявили в мэрии.

Вода поднялась в двух реках в пределах города — в Амуре и Зее, по данным администрации, уже подтоплено свыше 20 зданий в частном секторе.

Власти города рекомендует жителям районов возле рек быть готовыми к эвакуации, так как вода в реках поднялась до уровня набережных.

Кроме Благовещенска, из Амурской области поступают сообщения о размытии дорог, пять населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения.

Ранее Красноярск затопило ливнем.