Очевидцы рассказали о крушении самолета в Кузбассе

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Жители Промышленновского района Кузбасса раскрыли подробности смертельного крушения самолета L-410. Их слова приводит РЕН ТВ.

«Посмотрел в сторону озера, и как раз самолет — одно крыло уже в другую сторону, другое — наверху. И он падает, медленно так. И потом такой шум, бах, и пыль поднялась», — рассказал один из очевидцев Владимир Окунев.

По словам мужчины, после крушения он отправился на место происшествия вместе со своим сыном спасателем. К тому моменту внутри самолета остались только двое пилотов.

«Один был с бородой, такой рыжий, поздоровей. Мы его вытащили, он уже признаков жизни не подавал или был без сознания. А второй уже был зажатый, искореженный, и кровь уже изо рта, из носа текла. Достать его тоже было сложно, я даже пальцы себе поранил, вытаскивал железку», — добавил местный житель.

По словам другой очевидицы, пострадавшие при крушении находились в шоковом состоянии, местные жители пытались оказать им помощь.

«Один очень тяжелый был, видать, позвоночник переломан был. Он сильно стонал, кричал, скорую просил, когда же скорая приедет. Чем могла, успокаивала», — поделилась женщина.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщают местные власти, в результате произошедшего погибли четыре человека, еще 15 пострадали.