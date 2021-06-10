В Москве в четверг ожидается до +22°С и гроза

Синоптики пообещали, что в Москве в понедельник, 10 июня, будет до +22°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Будет дуть северо-восточный ветер с переходом на юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о грозах и граде 10 и 11 июня.