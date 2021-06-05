Нигерийцам запретили пользоваться Twitter

Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами заявил, что все нарушители запрета пользоваться социальной сетью Twitter подвергнутся судебному преследованию. Об этом сообщает нигерийская газета Vanguard.

«Генеральный прокурор дал указание всем соответствующим правительственным службам и учреждениям обеспечить быстрое преследование нарушителей», — цитирует издание официального представителя Генпрокуратуры Нигерии.

Он подчеркнул, что нигерийцы понесут серьезную ответственность за невыполнение распоряжения правительства. При этом о возможных мерах наказания провинившихся не сообщается.

Ранее министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед объявил, что работа Twitter в Нигерии приостанавливается, с утра 5 июня доступ туда заблокирован. По его словам, эта социальная сеть «постоянно используется теми, кто пытается подорвать единство и безопасность Нигерии».

Отношения между правительством Нигерии и социальной сетью обострились 2 июня после удаления сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в котором тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Также Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт главы самого Бухари. В тот же день министр информации и культуры обвинил компанию в двойных стандартах и потворству сепаратистам.