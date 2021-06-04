Суд приговорил красноярского имама к 6 годам колонии за содействие терроризму

Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил имама лесосибирской мечети к шести годам колонии за содействие терроризму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, М. Х. Мухаметшин на занятиях по изучению религии, мусульманских традиций и арабского языка склонял жителей региона к совершению преступлений террористической направленности и распространению экстремистских материалов.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее пятеро уроженцев Таджикистана были осуждены на сроки от 9 до 17 лет за подготовку теракта в Москве и отправлены в колонию строгого режима.

В апреле Первый Восточный окружной военный суд отправил жителя Новосибирска на 8,5 года в колонию строгого режима за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане.