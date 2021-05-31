Украинский университет рассмотрит вопрос лишения Лукашенко звания почетного доктора

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что ученый совет вуза 7 июня рассмотрит вопрос о лишении президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом он заявил на пресс-конференции во время форума «Украина 30. Образование и наука», передает издание «Новое время».

«Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко», — рассказал он.

Как отмечает издание, Лукашенко стал почетным доктором КНУ Шевченко 2 ноября 2009 года. Идея лишить его этого звания появилась еще в августе 2020 года во время протестов в Белоруссии, однако тогда она не была поддержана из-за того, что такой процедуры в университете просто не существует.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.