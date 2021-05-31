Иностранцы смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для поездок по ЕС

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что граждане стран, не входящих в Евросоюз, смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для путешествий по ЕС в условиях пандемии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Если иностранные граждане приедут в ЕС, будучи вакцинированными, они смогут иметь европейские сертификаты для путешествий в странах ЕС», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.