Тюремные охранники Эпштейна дали ложные показания по самоубийству финансиста

Два сотрудника тюремного бюро, которым было поручено охранять обвиняемого в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна в ту ночь, когда тот покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, признались, что дали ложные показания относительно того дня. Об этом сообщает FOX35.

Сотрудникам тюрьмы Тове Ноэлю и Майклу Томасу грозило тюремное заключение за то, что они якобы спали в тот момент, когда Эпштейн совершил суицид, на самом же деле они сидели в интернете и бродили в здании. Своими ложными показаниями они хотели создать впечатление, будто проверили камеру бизнесмена до того, как произошла трагедия 10 августа 2019 года. Судмедэксперт Нью-Йорка признал, что Эпштейн совершил самоубийство.

Ноэля и Томаса освободят, однако они будут обязаны провести 100 часов на общественных работах, а также им придется сотрудничать со следствием. Они оба признали, что умышленно заполнили бланки ложной информацией.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного Эпштейном, который был его другом. На суде против американского финансиста одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.