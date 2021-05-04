Прокуратура Москвы заявила о неисправности противопожарных систем в загоревшейся гостинице

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Прокуратура Москвы заявила, что системы противопожарной защиты в гостинице «Вечный зов», где произошло возгорание, были неисправны. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

До этого источник агентства сообщал, что в гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. В ходе возгорания не сработали системы дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. Также в здании отсутствовали эвакуационные выходы.

Ранее СК заявил о смерти одного человека при пожаре в московской гостинице. По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.

Возгорание произошло в гостинице «Вечный зов», расположенной в Южнопортовом районе Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 4.30 мск на площади 100 кв.м.

В здании гостиницы находились 300 постояльцев, более 100 из которых — дети.