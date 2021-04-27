В Москве во вторник ожидается до +9°С
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 27 апреля, будет до +9°С. В столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.
По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7...+9°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о холоде в майские праздники.
close