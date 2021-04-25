В Челябинской области три человека погибли при пожаре в доме

В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека, передает пресс-служба регионального главка СК России.

Как стало известно, инцидент случился утром в воскресенье, 25 апреля, в частном доме, расположенном на улице Зотова.

В ведомстве сообщили, что во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела двух мужчин и женщины.

По данному факту было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По информации СК, причиной возгорания стало неосторожное обращения с огнем.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.